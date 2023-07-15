Manchester City'nin orta sahası Kalvin Phillips, babasının hapis cezası hakkında konuştu.

Phillips, 2022'de Manchester City ile anlaştı

Babası 12 yıldır hapis cezası çekiyor

Phillips, serbest bırakıldığında babasına yardım edecek

NE OLDU? Phillips'in 12 yıl hapis cezası alan babasının, önümüzdeki birkaç yıl içinde serbest bırakılması bekleniyor. Orta saha oyuncusu, Daily Mail'e verdiği röportajda babasını hapisten uzak tutmayı umduğunu ve ona ne ihtiyacı varsa vereceğini, yardım edeceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Phillips, verdiği röportajda şunları söyledi: "Açıkçası Amazon'da yayınlanan belgeselde ona bakmaktan bahsetmiştim. Güvende olduğundan emin olmak için ona yardım edeceğim. Geçmişte olduğu gibi doğrudan hapse geri dönmesin. Benden her şeyi isteyebilirdi. Bir araba, bir ev, herhangi bir şey. Dünyayı dolaşıp beni futbol oynarken izleyebilir. Bu, kesinlikle yardımcı olabileceğim bir konu."

BÜYÜK RESİM: Phillips, Manchester City'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı ve Rodri'nin arkasında yedek kaldı. Yaşadığı sakatlık, ilk sezonda onun işini zorlaştırdı.

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PHILLIPS'İ NE BEKLİYOR? Yıldız futbolcu, şimdi önümüzdeki sezon için formunu geri kazanmayı umuyor. Phillips, geçen sezon City için 21 kez forma giydi. Orta saha oyuncusu, Premier Lig'de ise sadece iki kez ilk 11'de yer aldı.