Manchester City kanat oyuncusu Jack Grealish, FIFA'daki takım arkadaşları arasında en iyi oyuncu olduğu konusunda iddialı açıklamalar yaptı.

Geçen yaz Leeds Festivali'nde Stormzy ile sahneye çıktığını da değinen Grealish, oyunu fazlasıyla tecrübe ettiğinden bahsetti.

İngiliz futbolcu; Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde devam eden Pep Guardiola'nın City’sinde düzenli olarak forma giymek ve takımına yardımcı olmak amacıyla astronomik bir ücretle takıma katıldı.

Kendisine ödenen bonservis bedeli bu sezon daha çok konuşulsa da City'nin, takım olarak performansı bu sezon da en iyi seviyede ilerliyor.

City, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e konuk olacak ve ilk maçta 1-0’lık skorun avantajıyla sahada olacak.

İngiliz yıldız, eğer maç PlayStation 5'te oynanacak olsaydı, şüphesiz ki karşılaşmanın yıldızı olurdu.

Ne söylendi?

UEFA.com'a konuşan Grealish, "FIFA'da çok iyiyim. Yani, takımdaki en iyi oyuncu benim.

“Aslında, buradaki pek çok delikanlıyla oynama fırsatını buldum.

"Sanırım Zinner - [Oleksandr] Zinchenko - geçen gün bana iyi olduğuna dair bir şeyler söyledi.

“Aston Villa’da oynadığım dönemlerde açıkçası takımın en iyisiydim.

“Evde oynadığımızda, kendi arkadaş grubum arasında da en iyisi benim."

Grealish ile Stormzy arkadaşlığı

Grealish, geçen yılki Reading ve Leeds Festivallerinde, ünlü rapçi Stormzy ile on yıldan daha fazla bir süre önce çevrimiçi arkadaş olduklarını ortaya koyduğunda şaşkınlık yaratmıştı.

"Stormzy sahneye ilk çıktığında - yaklaşık altı yıl önce olmalı - onu tweetledim, çünkü onu çevrimiçi bir yerde görmüştüm.

“Stormzy bir sonraki gelecek vaat eden sanatçı gibi bir şey söyledim ve bana cevap verdi ve birbirimizi takip etmeye başladık.

"O zamandan beri iletişimimiz devam ediyor. Leeds Festivali'nde buluşmayı planlamamıştık; sahne arkasında Jack Harlow'u izliyorduk ve o da oradaydı.

“Biraz sonra benim setime gel' dedi. Ben de onun yanına gittim.

“Ve onunla sahneye çıktım. O anı hatırlamakta biraz zorlanıyorum.”

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