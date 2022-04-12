Real Madrid’in Brezilyalı eski yıldızı Ronaldo, Karim Benzema’nın Ballon d'Or'u hak ettiğine dikkat çekerken Fransız golcüye övgüler yağdırıyor.

Benzema, 2021-22 sezonunun öne çıkan oyuncularından birisi oldu.

Carlo Ancelotti'nin ekibi La Liga’da şampiyonluğa doğru koşarken attığı goller ve oynadığı oyunla İspanyol ekibine büyük bir katkı sağladı.

Bazen tartışmalı olayların içerisinde de kalan Benzema, Fransa Milli Takımı’nın kadrosuna da yeniden dönmeyi başardı.

Santiago Bernabeu'da geçirdiği süre boyunca Liga ve Supercopa de Espana şampiyonlukları kazanan Brezilyalı Ronaldo, eski takımının Chelsea'ye karşı çeyrek final ikinci maçı öncesinde favori olduğuna inanıyor.

Ayrıca Benzema’nın, futbolun bireysel olan en büyük ödülünü alması gerektiğine de inanıyor.

Ne söylendi?

Ronaldo, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Avrupa Kupası için favori kesinlikle Real Madrid.

“Dünyanın en iyilerinden biri olan Ancelotti yedek kulübesinde olacak ve bu onlar için büyük bir şans.

"Ayrıca Benzema çok iyi bir oyuncu ve takıma büyük bir fayda sağlıyor.

"Bunu yıllardır söylüyorum, ancak bir kere daha söyleyeceğim. O, kesinlikle Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor.

"Bunu, geçmişte söylediğimde beni eleştirdiler, fakat o harika bir forvet” dedi.

Benzema'nın, Ballon d'Or'u kazanma ihtimali yüksek

Düzenli olarak bu ödülü uzun yıllar aralarında paylaşan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun performanslarının düşmesinin ardından gözler formda olan oyunculara çevrildi.

Bu yıl, Messi ve Ronaldo’dan başka bir futbolcunun bireysel olarak futboldaki en büyük ödülü alabileceği tahmin ediliyor.

Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı’nın yıldız Robert Lewandowski, geçen sezon Güç Sıralamamızda GOAL'ün favorisi oldu.

Ancak Benzema, Şampiyonlar Ligi’nde geçen hafta Real Madrid’in Stamford Bridge’de Chelsea’yi mağlup etmesinde başrol oynadı.

Fransız golcü, 2021-22 sezonunda gösterdiği performansla en dikkat çeken futbolcu konumunda bulunuyor.

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