Manchester City'nin kaptanı, saniyeler içerisinde harika bir gole imza attı.

NE OLDU? Gündoğan, Manchester City'yi ezeli rakibi Manchester United karşısında sadece 13. saniyede harika bir gol atarak öne geçirdi.

Tecrübeli orta saha, FA Cup tarihinin final maçlarında atılan en iyi goller listesine adını yazdırdı.

David de Gea'yı çaresiz bırakan İlkay, topa gelişine harika bir vuruş yapınca taraftarlarını çılgına çevirdi.

Yıldız orta saha, karşılaşmanın 51. dakikasında da sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi ve mücadeleye damgasını vurdu.

BÜYÜK RESİM: City, Premier Lig şampiyonluğunu zaten kazandığı için üçlü kupa hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile oynayacaklar ve ezeli rakipleri United, 1999 yılında City'nin hayalini kurduğu tarihi üçlemeyi yapan tek kulüp...

CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Dikkatlerini Inter'e çevirmeden önce liderliklerini korumayı ve yedinci kez FA Cup'ı kazanmayı hedefliyorlar.