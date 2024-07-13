Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, sezon öncesi hazırlıklarına başlamadan önce nehir ortasında meditasyon yaparken görüntülendi.

Erling Haaland, yeni sezon hazırlıkları öncesinde kendini dinlendirip enerji toplarken ünlü meditasyon pozu ile nehir ortasında çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Manchester City'nin yıldızı, İngiltere'ye yeni sezon çin dönmeden önce, nehrin ortasında bağdaş kurup ünlü meditasyon pozunu yaparken görüntülendi. Haaland, Premier Lig'in gürültü ve baskısından önce son bir huzur anının tadını çıkarıyor gibi görünüyordu.

İki sezonda da gol kralı oldu

Haaland, geçen sezon tüm müsabakalarda 45 maçta forma giyerek 38 gol kaydetti. Norveçli futbolcu, Euro 2024'e gitmek istese de, ekstra dinlenmenin yeni sezon öncesi kendisine fayda sağlayacağı kesin.

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23 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli bir süre kaçırmıştı ve Pep Guardiola yönetimindeki bir diğer Premier Lig zaferinin ardından yeniden formuna kavuşmayı hedefliyor.

Haaland, sakin tatilini bitirdikten sonra antrenmanlara başlayacak ve City'nin sezon öncesi turuna katılacak. Premier Lig'in son şampiyonu yaz kampını, AC Milan, Barcelona ve Chelsea gibi takımlarla karşılaşacakları Amerika turuyla gerçekleştirecek.