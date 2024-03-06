Norveçli golcü Manchester City’de mutlu olduğunu belirtse de Real Madrid’e açık kapı bıraktı.

Manchester City formasıyla attığı gollerle takımındaki ilk sezonunda kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferinde büyük rol oynayan Erling Haaland, İngiliz ekibinin yaptığı yeni sözleşme teklifini şu ana dek kabul etmedi. İsmi sıklıkla Kylian Mbappe’yi de kadrosuna katmaya hazırlanan Real Madrid ile anılan Norveçli golcü, bu olasılığı ise reddetmedi ve açık kapı bıraktı.

Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına dek sürecek olan Haaland’ın kontratında 100 milyon euro karşılığında serbest kalabileceği yönünde bir madde olduğu iddiaları her geçen gün artarken, golcü oyuncu İspanyol ekibine katılma ihtimalini gözardı etmedi. City’de mutlu olduğunun altını çizen Haaland, buna rağmen geleceğin tahmin edilemeyeceğini ifade etti.

Haaland ne söyledi?