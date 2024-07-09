Birçok Manchester City oyuncusu John Stones, Kevin de Bruyne ve Bernardo Silva Euro 2024'te mücadele ederken, Haaland yaz tatilini kız arkadaşı ve ailesiyle birlikte geçiriyor. Son haftalarda Fransa'nın Cannes, İspanya'nın Marbella ve İtalya'nın Capri kentlerini ziyaret ettiler.

Norveçli sosyal medya fenomeni Isabelle Eriksen, kendisi ve arkadaşının yıldız golcü Erling Haaland ile selfie yapma taleplerinin reddedilmesi üzerine üzüntüsünü dile getirdi.

Beklenmedik karşılaşma

Isabelle, geçen ay Marbella'daki ünlü Playa Padre kulübünde Haaland'ı gördüğünde şaşırdı. 27 yaşındaki fenomen, Snapchat'te ikisinin aynı kulüpte olmasından duyduğu şaşkınlığı ifade eden bir fotoğraf paylaştı.

Haberin devamı aşağıda

Ancak, kendisi ve arkadaşının Haaland'dan fotoğraf isteği açıkça reddedildi ve Snapchat'te "Dürüst olmak gerekirse, onun çok nazik olmadığını düşündük" yazdık.

Detaylı açıklama

Birkaç gün sonra Norveç'in Nettavisen gazetesi, olayla ilgili daha fazla ayrıntı almak için Isabelle ile temasa geçti. Sosyal medya yıldızı, "Hayır dediği için değil, hayır deme şekli yüzünden kötü bir izlenim edindik. Tabii ki fotoğraf çekmek istememesini ya da zamanı olmamasını anlıyoruz, ama bunu söyleme şekliyle ilgili bir durumdu" dedi. Isabelle ayrıca Haaland'ın arkasında yürürken neredeyse yoldan itildiklerini belirtti ve "Tanınmış bir profil olsanız bile nazik olabilirsiniz" diye ekledi.

Polis baskını

Haaland ile fotoğraf isteği reddedilen Isabelle'in Marbella tatili, ayrıca bir pub'a yapılan silahlı polis baskını ile de sekteye uğradı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, polis Haaland'ın kimlik göstermesini istedi. Polis baskınının sebebi açıklanmadı, ancak Eriksen'e polislerin uyuşturucu şüphesiyle baskın düzenlemiş olabileceğini söyledi.

Haaland'ın performansı

Haaland, Manchester City için tüm kulvarlarda çıktığı 96 maçta 90 gol kaydetti ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü iki kez kazandı. Norveçli golcü, bu başarıyı elde eden Alan Shearer, Thierry Henry, Robin van Persie, Harry Kane ve Mohamed Salah'tan sonra altıncı oyuncu oldu. Haaland'ın 2024-2025 sezonu hazırlıklarına katılmak için önümüzdeki günlerde Manchester City'ye dönmesi bekleniyor.