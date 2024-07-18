Premier Lig'de son iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan Erling Haaland'ın Real Madrid forması giymek istediği öne sürüldü.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılmasının ardındna şu anda zirvede olan bir başka oyuncunun da Mbappe ile Madrid'de oynamayı arzuladığı öne sürüldü. Fichajes'te yer alan haberde, Erling Haaland'ın hala Real Madrid'de oynamayı hayal ettiği ifade edildi. Manchester City taraftarlarına uzun süreli kalacağına dair bir söz vermeyen Haaland, geçen sezon da geleceği hakkında kesin bir şey söylememiş ve şu anki odak noktasının Manchester City ile olan sözleşmesini uzatmak olmadığını ima etmişti.

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Erling Haaland, gol atma konusunda bir makine. Premier Lig'deki ilk sezonunda gol rekorunu kırdı ve Norveçli milli oyuncunun gol atma becerisi, Santiago Bernabeu Stadı'nda kesinlikle büyük bir ilgiyle takip ediliyor ancak bu transfer bu yaz için mümkün görünmüyor zira hücum hattındaki rekabet zaten oldukça yoğunken yeni bir forvet için pek yer kalmadı.

Bununla birlikte, Erling Haaland'ın sözleşmesinde, önümüzdeki yıllarda indirimli bir ücretle ayrılmasına olanak tanıyan bir madde olduğu biliniyor. Bu maddenin aktif olduğu dönemde Real Madrid'in durumu göz önüne alındığında, Madrid yönetiminin değerlendirmesi gereken altın bir fırsat olabilir.

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Kısacası, Real Madrid taraftarları bu yaz Haaland için bir transfer beklememeli. Ancak, gelecekteki transfer pencerelerinde dikkat edilmesi gereken bir fırsat olduğu kesin.