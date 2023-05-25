Norveçli golcü Haaland, Premier Lig'deki ilk sezonunda rekor kıran bir performans göstermesinin ardından net konuştu.

NE OLDU? İngiltere'deki ilk sezonunda 52 gol atan Norveçli golcü, Man City'de her zaman düzenli olarak gol atmayı düşündüğünü net bir şekilde ifade etti.

Haaland, şu ana kadar Premier Lig'de 36 gol atarak rekor kıran bir performans sergiledi.

NE SÖYLENDİ? FWA Yılın Futbolcusu seçildikten sonra Sky Sports'a şunları söyledi:

"Hiç şüphem yoktu. İyi performans göstereceğimi ve iyi bir takımda oynayacağımı biliyordum, bu yüzden hiçbir şüphemin olmaması da son derece doğal bir durum.

"Dürüst olmak gerekirse [52 gol atmayı] beklemiyordum, ama yine de gol atmayı bekliyordum.

"Geçen yıl City 100 gol attı, bu yüzden bu takıma gelip gol atmamam için hiçbir sebep yoktu. Tabii ki bunu bekliyordum, ama bu kadarını gerçekten beklemiyordum.

"İnsanların neden Premier Lig'in en iyi lig olduğunu söylediklerini anlıyorum, çünkü gerçekten Premier Lig en iyi ligdir.

"Seviyorum, burada olmayı ve burada oynamayı çok seviyorum. Buradaki rekabeti seviyorum ve bundan büyük bir zevk alıyorum."

BÜYÜK RESİM: City, Haaland'ı geçen yaz Borussia Dortmund'dan 60 milyon €'ya (53 milyon £/64 milyon $) karşılığında kadrosuna kattı.

Pep Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'i kazandıktan sonra FA Cup ve Şampiyonlar Ligi finalinde de oynayıp bu kupaları da müzesine götürmeyi hedefliyor.

İngiliz futbol tarihinde, bunu Manchester United'dan sonra başaran ikinci takım olmak isteyen City'de tüm gözler yine her zaman olduğu gibi Haaland'ın üzerinde olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Manchester City, Premier Lig'de Pazar günü Brentford deplasmanına çıkacak ve 3 Haziran'da FA Cup Finalinde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.