Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, büyük bir sponsorluk anlaşmasına hazırlanıyor

Norveçli yıldız, bir aksilik yaşamadığı sürece saha dışında da oldukça yüksek bir gelir elde edebilir.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Borussia Dortmund'da yakaladığı çıkışı Manchester City'de, üzerine koyarak sürdürüyor.

Norveçli santrfor, şu anda dünyanın en iyi golcüleri arasında. Hatta birçoğuna göre ondan iyisi yok.

Hâl böyle olunca, reklam ve sponsorluk alanında Haaland'a olan ilgi de bir hayli artmış durumda.

Ne oldu?

TV 2 Sport'un haberine göre Haaland, futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere.

Yıldız oyuncunun Nike ile olan anlaşması geçen yaz sona erdi ve yeni sponsorluk anlaşması için dudak uçuklatacak rakamlarda görüşmeler başladı.

Puma, Erling Haaland'ın yeni sponsoru olmak için yarış dışı kaldı. Nike ve Adidas ise rekabete devam ediyor.

Anlaşmanın yakın zamanda tamamlanıp duyurulması bekleniyor.

Erling Haaland'ın 2022/23 sezonu performansı

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan Norveçli, rakip filelere 23 gol atmayı başardı.

Haaland, söz konusu 17 mücadelede üç de asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Manchester City'nin 2022 Dünya Kupası arası öncesinde cumartesi günü evinde Brentford ile oynayacağı maçta yeni rekorlar kırmayı deneyecek.