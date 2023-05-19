Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yapmaktan en çok utandığı şeyi açıkladı

Samet Çayır
Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty
E. HaalandMan CityPremier Lig

Premier Lig ekibi Manchester City'nin gol canavarı Haaland, bazı şeyleri yapmaktan dolayı utanç duyuyor.

NE OLDU? Manchester City'nin golcüsü Haaland, Instagram Story'de popüler video oyununun bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine "#Squad" yazdı.

Norveçli golcünün, gol atmak dışında başka aktiviteleri de var ve bunları söylemek onun için utanç verici de olabiliyor.

BÜYÜK RESİM: Bir Premier Lig sezonunda 36 golüyle bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekoru kıran Norveçli golcü, maçlardan sonra yaptığı aktiviteden bahsetti.

Haaland, açıklamasında şunları söyledi: "Şimdi eve gideceğim ve bazı video oyunları oynayacağım. Şu an için hangi oyunlar olduğunu söyleyemem bu çok utanç verici bir şey!"

Erling Haaland Minecraft Instagram storyInstagram/erling.haaland

MAN CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda kırılmadık bazı rekorlara da göz diken Haaland, Pazar günü City ile Chelsea karşılaştığında Premier Lig'i domine etmeye devam edecek.

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