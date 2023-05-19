Premier Lig ekibi Manchester City'nin gol canavarı Haaland, bazı şeyleri yapmaktan dolayı utanç duyuyor.

NE OLDU? Manchester City'nin golcüsü Haaland, Instagram Story'de popüler video oyununun bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine "#Squad" yazdı.

Norveçli golcünün, gol atmak dışında başka aktiviteleri de var ve bunları söylemek onun için utanç verici de olabiliyor.

BÜYÜK RESİM: Bir Premier Lig sezonunda 36 golüyle bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekoru kıran Norveçli golcü, maçlardan sonra yaptığı aktiviteden bahsetti.

Haaland, açıklamasında şunları söyledi: "Şimdi eve gideceğim ve bazı video oyunları oynayacağım. Şu an için hangi oyunlar olduğunu söyleyemem bu çok utanç verici bir şey!"

Instagram/erling.haaland

MAN CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda kırılmadık bazı rekorlara da göz diken Haaland, Pazar günü City ile Chelsea karşılaştığında Premier Lig'i domine etmeye devam edecek.