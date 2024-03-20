Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City, büyük bir imzanın eşiğinde.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga şampiyonluğuna koşan genç yıldız Florian Wirtz’in, Premier Lig’in ve Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Manchester City’nin radarında olduğunu söyledi. Pep Guardiola ve ekibinin Alman oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ifade edilirken, Wirtz’in en az bir sezon daha Leverkusen forması giymeyi arzuladığı ifade edildi.

Leverkusen'de kalmak istiyor

JD Football adlı YouTube kanalına konuşan Romano şunları söyledi:

Wirtz’in bu yaz takımdan ayrılacağını sanmıyorum çünkü takımında gerçekten çok mutlu. Ayrıca Almanya ile Avrupa Şampiyonası’nda oynayacak ve bu onun için özel bir yaz olacak. Şu anda transfere odaklanıp konsantrasyonunu kaybetmek istemiyor. Tamamen Almanya Milli Takımı’na ve Leverkusen’e odaklanmış durumda. En azından bir sezon daha takımında kalmak istiyor ama birçok üst düzey takımın takibinde olduğu da bir gerçek. Manchester City’nin onu takip etmek için birçok Leverkusen maçına gözlemci gönderdiğini biliyorum”

Bundesliga’da yenilgisiz bir şekilde yoluna devam eden ve Bayern Münih’in şampiyonluk serisini sonlandırmaya oldukça yakın görünen Leverkusen’in yıldız oyuncu için 111 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor. Xabi Alonso’nun yönetimi altında Avrupa’nın en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 36 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara 11 gol ve 17 asist sığdırdı.