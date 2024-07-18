Philadelphia Union'ın genç yeteneği Cavan Sullivan, MLS tarihinin en genç oyuncusu olarak sahaya çıkarak tarihe geçti.

Philadelphia Union'ın gelecekte Manchester City'e katılacak olan genç yıldızı Cavan Sullivan, MLS tarihine geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde MLS tarihinin en büyük altyapı sözleşmesine imza atan Sullivan, Philadelphia Union'ın New England'ı 5-1 yendiği maçta sahaya çıkarak MLS'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

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14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan, bu rekoru 13 gün farkla kırarak Freddy Adu'nun daha önce 14 yaş, 306 gün ile elinde bulundurduğu rekoru tarihe gömdü. Adu, bu rekoru 2004 yılında D.C. United formasıyla sahaya çıkarak elde etmişti.

Cavan Sullivan'ın geleceği Manchester City'de

Sullivan'ın sözleşmesinde yer alan bir madde, 18 yaşına geldiğinde Premier League devi Manchester City'ye transfer olacağını öngörüyor. Sullivan, Union'ın MLS NEXT Pro takımında arka arkaya oynadığı maçlarda attığı iki golle dikkat çekmiş ve bu performansı onu A takıma yükseltmişti.

Philadelphia Union Teknik Direktörü Jim Curtin, genç yetenek Sullivan hakkında övgü dolu sözler söylemeyi ihmal etmedi:

"Cavan, performanslarıyla bu hakkı kazandı. Union II maçlarında attığı gollerle bunu hak etti. Bir sonraki adım, ilk dakikalarını almak için çalışmak. Bu bir dakika olabilir, 15 dakika olabilir ya da 90 dakika olabilir, ama bunu hak etmelisin."

Rekorlar ve tebrikler

Sullivan'ın rekor kıran performansının ardından Freddy Adu, sosyal medya hesabından Sullivan'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün rekor kıran Cavan Sullivan'ı büyük bir tebrik. Bu zor bir rekoru kırdı ve çocuk bunu başardı. Aferin ve iyi şanslar dostum."

Elias Sports Bureau'ya göre, Sullivan aynı zamanda Kuzey Amerika'nın büyük profesyonel spor liglerinde (MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL) sahaya çıkan en genç oyuncu oldu.

FBref'e göre ise Sullivan, beş büyük Avrupa futbol ligi (Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A), UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir ilki başardı.