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Çeviri:

Manchester City'nin file bekçisi Leeds'in kapısında

Transfers
M.City
Leeds United
J. Trafford
İngiltere

Yeni İngiliz kulübüne destek

Leeds United, gelecek sezon başlamadan önce kaleci mevkisini güçlendirmek amacıyla Manchester City kalecisi James Trafford'u kadrosuna katmaya yaklaştı.

"The Athletic" gazetesine göre Leeds United, Manchester City kalecisiyle bonuslar dahil yaklaşık 47 milyon euro karşılığında anlaşmayı tamamlamak üzere.

Elland Road'a transfer olmayı tercih eden 23 yaşındaki İngiliz milli kalecinin, Tarık Mahrımoviç ve Harry Wilson'ın ardından kulübün bu yazki üçüncü transferi olması bekleniyor.

Leeds United, Karl Darlow'un Manchester United'a gitmesinin ardından kaleci mevkisini takviye etmek konusunda istekliydi.

Newcastle bir süredir İngiliz kaleciye ilgi gösterdikten sonra, artık Trafford'un Leeds'e katılması bekleniyor.

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Trafford, geçen yaz asıl kaleci olmayı hedefleyerek Manchester City'ye katılmıştı, ancak Gianluigi Donnarumma'nın beklenmedik gelişinin ardından sıralamada geriledi.

Geçen sezon Trafford, tüm kulvarlarda 17 maçta forma giydi ve en dikkat çeken katkıları City'nin FA Cup ve Lig Kupası zaferlerinde oldu.

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