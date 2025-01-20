Manchester City'nin efsanesi Kyle Walker yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek

Calciomercato.com’un haberine göre, Milan, Walker’ı sezon sonuna kadar kiralamak ve ardından 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer etmek için Premier Lig devleriyle masaya oturdu. Ancak, İtalyan ekibi, Walker’ın Manchester City ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesini ve San Siro’ya bedelsiz transfer olmasını umuyor.

34 yaşındaki İngiliz oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesinde hala 18 ay bulunuyor. Ancak teknik direktör Pep Guardiola’nın Walker’ın bedelsiz ayrılmasını engellemesi durumunda, Milan oyuncuyu sezon sonuna kadar 1 milyon euroluk kiralama bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Sağlık kontrolü planlandı

Milan’ın, Walker için Salı veya Çarşamba günü Milano’daki özel La Madonnina Kliniği’nde sağlık kontrollerini gerçekleştireceği bildirildi. Transfer görüşmelerinin bugün netleşmesi bekleniyor, böylece deneyimli savunmacı kısa süre içinde Milan’a uçacak.

Kyle Walker, son olarak Manchester City formasıyla 23 Kasım 2024’te Tottenham Hotspur’a karşı oynanan Premier Lig maçında görev aldı. Milan, İngiliz oyuncunun tecrübesinden faydalanarak savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.