Manchester City'nin Arjantinli forveti Julian Alvarez, yeni bir meydan okuma arayışında ve takımından ayrılmayı planlıyor.

İspanyol basınından El Chiringuito'ya göre, Julian Alvarez, Manchester City'de dört yıllık yeni bir sözleşmeyi reddetti ve yeni bir meydan okuma arayışı doğrultusunda ayrılmayı planlıyor.

Chelsea ve Paris Saint-Germain'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan yıldıa ilgi duyduğu biliniyor, ancak onu Etihad'dan koparmak için en az 81 milyon euro ödemeleri gerekiyor.

Alvarez'in kaybı, City için büyük bir darbe olacak. Norveçli yıldız Haaland veya Kevin De Bruyne kadar ünlü olmasa da, Arjantinli milli oyuncu Pep Guardiola'nın yönetiminde önemli bir rol oynadı.

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24 yaşında tüm kupaları topladı

Yedekten girdiği veya Haaland'ın yokluğunda gösterdiği performans, City'nin Premier Lig'deki hakimiyetine katkıda bulundu.

24 yaşındaki Alvarez, şimdiden Dünya Kupası, Copa America, Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası kazandı. Kariyerinde büyük başarılar elde eden genç forvet, geçtiğimiz sezon City için 54 maçta 32 gol katkısında bulundu.

İngiliz takımına gelecek teklifleri beklemeye geçen Alvarez, 2028'e kadar olan sözleşmesiyle takım arkadaşlarıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklara katılacak ve ABD turuna çıkacak.