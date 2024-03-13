Gelecek yaz orta sahasını güçlendirmek isteyen Manchester City öncelikli transfer hedefini belirledi.

Premier Lig’deki şampiyonluk serisini sürdürmeyi hedefleyen Manchester City’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Football Transfers’te yer alan habere göre Pep Guardiola’nın takımı önümüzdeki yaz Newcastle United’ın Chelsea ve PSG gibi kulüplerin de ilgisini çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

26 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp bulmak amacıyla St James' Park'tan ayrılması bekleniyor. Guimaraes’in Barcelona ya da Real Madrid’de oynamak için oldukça istekli olduğu bilinse de Newcastle’ın 100 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesini talep etmesi yıldız oyuncunun İspanya’ya transferinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Newcastle'da mutlu

Newcastle'ın geçtiğimiz ay Nottingham Forest karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Guimaraes Sky Sports'a geleceği hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Bazen insanlar benim hakkımda çok konuşuyor. Ben sadece futbol hakkında çok konuşuyorum. Burada çok mutluyum ve taraftarların benim hakkımdaki düşüncelerini seviyorum. Burada geçirdiğim zamandan çok keyif alıyorum. Hiç bu kadar sevildiğimi hissetmemiştim. Taraftarlar bana ve aileme inanılmaz destek oldu. Formayı aldığımda onlar için oynamaya çalışıyorum. Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama umarım uzun süre devam ederim” demişti.