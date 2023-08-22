Şiddetli sırt ağrısı nedeniyle acil ameliyata alınan Manchester City hocası Pep Guardiola, millî takım arasına kadar sahalardan uzak kalacak.

Guardiola acil ameliyata alındı

İyileşme sürecinde Barcelona'da olacak

Milli ara bitene kadar takıma geri dönemeyecek

NE OLDU? Guardiola uzun bir süredir sırt sorunuyla mücadele ediyordu ve City'nin Premier Lig'de Newcastle'ı yenmesinin ardından "acil ameliyat" için Barselona'ya uçtu. 52 yaşındaki hoca, kulübün Sheffield United ve Fulham'a karşı oynayacağı maçlarda takımının yanında olamayacak. Onun yokluğunda asistan Junma Lilo takımın başına geçecek.

NE SÖYLENDİ? City, kulübün internet sitesinden salı günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pep Guardiola bugün sırt probleminden dolayı rutin bir operasyon geçirdi. Manchester City'nin patronu son zamanlarda şiddetli sırt ağrısı çekiyordu ve bir süreliğine Barselona'ya uçtu. Acil ameliyat Dr Mireia Illueca tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat başarılı oldu ve Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek.

"Onun yokluğunda, teknik direktör yardımcısı Juanma Lillo antrenman sahasında A Takım'ın hocalığını yapacak ve Pep dönene kadar taç çizgisinde görev alacak. Guardiola'nın millî aradan sonra geri dönmesi bekleniyor. Manchester City'deki herkes Pep'e acil şifalar diliyor. İyileşiyor ve onu yakında Manchester'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Haberin devamı aşağıda

VE DAHA FAZLASI: City taraftarları, Guardiola'nın iyileşme sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve böylece taç çizgisine mümkün olan en kısa sürede dönebilmesini umacak. City, 2023-24 sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk iki Premier Lig maçında Burnley ve Newcastle'a karşı kazanan Premier Lig şampiyonu, UEFA Süper Kupası'nda ise Sevilla'yı penaltılarda mağlup etmeyi başardı.

İKİ FOTOĞRAF:

Getty

(C)GettyImages

SIRADA NE VAR? City, Fulham ile Etihad Stadı'nda oynayacağı maçtan altı gün önce pazar günü Sheffield United'a deplasmanına gidecek. Guardiola'nın, City'nin 16 Eylül'de Londra Stadyumu'nda West Ham ile oynayacağı karşılaşma öncesinde görevine dönmesi planlanıyor.