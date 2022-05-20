Manchester City Menajeri Pep Guardiola: "Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nden daha zor"

Manchester City patronu Pep Guardiola, Premier Lig'i kazanmanın Avrupa'nın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha zor olduğuna inanıyor.

Gök maviler, Liverpool karşısında bir puan farkla Premier Lig tablosunun zirvesinde ve sadece bir maç kaldı.

Manchester City, son iki sezonda önce Chelsea'ye finalde yenildi sonra da Real Madrid'e yarı finalde elendi.

Ne söylendi?

Guardiola basına verdiği demeçte, "Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nden daha zor" dedi.

"Uzun haftalar, birçok maç, birçok sakatlık, iyi ve kötü zamanlar, farklı durumlar var. Son yıllarda başarılıyız. Premier Lig için mücadele etmek günden güne anlam kazanıyor."

Guardiola, iki turnuvayı karşılaştırırken, Şampiyonlar Ligi'ni küçümsemediğini de belirtti.

Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'nin önemli olmadığını söylemiyorum.

"Gelecek hafta Paris'te olmayı çok isterdik, ancak 38 maç kazanmak altı ya da yedi maç kazanmaktan farklıdır. Ancak her zaman güzel bir duygu."

Şampiyon belirleniyor

Guardiola'nın adamları, Liverpool'un sonucundan bağımsız olarak son maçta ligi kazanmak için Aston Villa'ya karşı galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Guardiola, "Kazanmak için oynuyoruz, ancak kontrol edemediğiniz yönler var. Geçen ay yaptığımız gibi oynamalıyız. Bu sadece bir maç, yeni bir şey yapmayacağız."

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