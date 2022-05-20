Juventus oyuncuları Morata ve Chiellini, Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin taktikleriyle dalga geçti

Juventus takım arkadaşları arasındaki eFootball maçı renkli anlara sahne oldu.

Alvaro Morata ve Giorgio Chiellini'nin Massimiliano Allegri'nin taktikleri hakkında şaka yapması gülüşmelere sebep oldu.

Alvaro Morata ve Giorgio Chiellini'nin yanı sıra Arthur ve Federico Chiesa, oyuna yeni bir güncellemeyi tanıtmak için 2v2 bir eFootball maçında karşı karşıya geldi.

0-0 biten nispeten sıkıcı bir ilk yarının ardından Morata bir şakayla tepki verdi.

Takım arkadaşlarına gülümseyerek "İnanılmaz istatistiklerimiz var" dedi.

Chiellini, “kaleye şut yok” notunu düşerken gülerek yanıt verdi. Morata, Juventus'un bu sezonki oldukça olumsuz oyun tarzına atıfta bulunarak “Teknik direktör bizimle gurur duyardı” diyerek şaka yollu Allegri'yi tiye aldı.

Juventus Teknik Direktörü Allegri, savunmacı bir futbol anlayışını benimserken en sevdiği skorun genellikle 1-0 olduğunu dile getiriyor.

Allegri geri döndü

Massimiliano Allegri, Juventus onu geçen yaz tekrar göreve getirmeden önce Real Madrid teknik direktörü olmak için bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Toskanalı taktisyen, beş sezonda 11 kupa kazanmasına rağmen 2019'da Juventus tarafından görevden alındı.

Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo ile yapılan hamleler kulübün düşündüğü kadar başarılı olmadı, bu yüzden Andrea Agnelli, Allegri'yi dümene yeniden çağırdı.

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