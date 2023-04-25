Napoli'nin 26 yaşındaki stoperi Kim Min-Jae, büyük bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A ekibi Napoli'de sergilediği performans ile Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester City, bu yaz Güney Koreli savunmacı ile sözleşme imzalamaya çalışarak gelecek sezon öncesinde savunmasını güçlendirmek istiyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın, Napoli'nin bu sezon Serie A tablosunun zirvesinde kalmasında büyük katkısı olan 26 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu söyleniyor.

City, savunmanın merkezinde Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji, Aymeric Laporte ve Nathan Ake ile dolu olsa da, Laporte'un geleceği büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Etihad Stadyumu'ndan uzakta olacak.

Pep Guardiola bu yüzden alternatifleri düşünüyor ve Min-Jae, bunların en güçlüsü konumunda.

Kim Min-Jae'yi ne bekliyor?

Güney Koreli stoper, 2022/23 sezonunda Napoli ile tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıktı. Min-Jae, stoper olmasına rağmen 40 karşılaşmada iki gol iki asistle oynayarak dört gole direkt katkıda bulunmayı başardı.

26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Min-Jae, 17 puan farkla lider olan Napoli'yle Serie A şampiyonluğuna koşuyor.