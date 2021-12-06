Katar Emiri'nin PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya olan sabrı tükeniyor

Hafta sonu Fransa Ligi'nde Lens deplasmanına konuk olan Paris Saint-Germain, bir puanı Wijnaldum'un 90+1'de attığı golle kurtarabilmişti.

Hafta içi Nice karşısında iç sahada alınan golsüz beraberliğin ardından gelen bu sonuç kulüp içindeki huzursuzluğu bir kat daha arttırdı.

Sezon başında yapılan Lionel Messi transferine rağmen bir türlü istenen futbolu sahaya yansıramayan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun üzerindeki baskı giderek yükseliyor.

Leonardo da gidebilir

Ancak topun ağzındaki tek isim Pochettino değil. Larazon'da yer alan habere göre; Katar Emiri'nin takımın gidişatından duyduğu memnuniyetsizlik, başkan Nasser Al-Khelaifi'yi hem Arjantinli teknik adamı, hem de sportif direktör Leonardo'yu görevden almaya itebilir.

PSG'nin Ocak ayı transfer döneminde yedi oyuncuyu satılık listesine koyması bekleniyor. Bu isimler: Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kehrer , Layvin kurzawa, Georginio Wijnaldum, Rafinha ve Leandro Paredes.

Zidane bir şartla 'evet' diyecek

Teknik direktörlük pozisyonu için son haftalada sıkça dillendirilen opsiyonlardan biri Zinedine Zidane. Manchester United'ın sezon sonuna dek Ralf Rangnick'i göreve getirmesinin ardından Zidane için PSG seçeneği iyice ön plana çıktı. Le Parisien'e göre, iki taraf arasındaki görüşmeler çoktan başladı.

Footmercato'daki haberde ise; Zidane'ın PSG'nin teklifini bir şartla kabul edeceği belirtildi. Fransız teknik adam, sportif direktör Leonardo'nun görevine son verilmesini istiyor.

Leonardo, PSG'nin transfer politikasında ve kulüp içi dinamiklerde ciddi bir güce sahip. Zidane ise böyle bir düzende çalışmaya sıcak bakmıyor. Zidane, futbolla ilgili kararlarda tek söz sahibi olmak istiyor.

Fransız gazeteci Romain Molina'nın aktardığı bilgiye göre; Leonardo'yla birlikte çalışan birçok isim Brezilyalı yöneticiyle problem yaşıyor. Takımın başında Tuchel'in olduğu dönemde, Leonardo'nun teknik direktörün isteğine karşı çıkarak Icardi'yi transfer etmesi bir gerilime neden olmuştu.

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