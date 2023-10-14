Pep Guardiola'nın, Jude Bellingham henüz Real Madrid'e transfer olmadan önce İngiliz yıldızı 3 saat ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Guardiola, Bellingham'ı etkilemeye çalıştı

City, Real Madrid'den daha fazla ücret teklif etti

Bellingham buna rağmen Madrid'e imza attı

NE OLDU? Bellingham'ın Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 131 milyon Euro'luk (114 milyon £/138 milyon $) transferi geçen yazın en sorunsuz imzalarından biri gibi göründü ve anlaşma haziran ortasında minimum sorunla sonuçlandı. Ancak şimdi Manchester City'nin, Borussia Dortmund'a Real Madrid'den daha yüksek bir ücret önerdiği ve sürecin perde arkasında bazı dramların olduğu ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Cadena Ser, City'nin bu teklifi kapsamında Pep Guardiola ile Jude Bellingham arasında üç saatlik bir görüşme gerçekleştiğini, bu sırada City patronunun orta saha oyuncusunu Premier Lig'in daha iyi bir seçenek olacağına ve City'nin Real Madrid'den daha iyi bir gelişim aşamasında olduğuna ikna etmeye çalıştığını bildirdi. Ancak sonuçta Bellingham, daha kazançlı teklife rağmen İspanya'ya taşınmakta kararlıydı. Guardiola karara saygı duydu ve hem Bellingham'a hem de Real Madrid'e şans diledi.

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BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda millî takımda olan Bellingham, İngiltere'nin salı günü Wembley'de İtalya ile karşılaşacağı Euro 2024 Elemeleri kapsamındaki maçta takımın en büyük kozlarından biri olacak.