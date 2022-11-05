İspanyol menajer, oyundan atılan Portekizli sağ beke kenarda tepkisini dile getirdi.

Cancelo, Fulhamlı futbolcuyu yere serdi

Guardiola, Portekizli yıldızla sert konuştu

Ancak Manchester City 2-1 kazandı

NE OLDU? Sağ bek, maçın 26. dakikasında Harry Wilson'ı City ceza sahası içinde düşürdü. Fulham lehine penaltıya sebebiyet veren Cancelo, aynı zamanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli, soyunma odasına giderken Pep Guardiola tarafından fırça yedi. Penaltıyı kullanan Andreas Pereira skoru 1-1'e getirdi. City, Erling Haaland'ın uzatmalardaki penaltı golüyle Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

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BÜYÜK RESİM: Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'e bu kadar yakınken Fulham'a karşı puan kaybetmeyi göze alamazdı ve Cancelo olayı, Fulham'ın Etihad Stadyumu'ndan en az bir puan almasının kapısını açtı. Ancak buna rağmen City, son dakika golüyle kazanmayı başardı.