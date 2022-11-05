Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Fulham maçında kırmızı kart gören Joao Cancelo'ya öfkelendi

Samet Çayır
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Joao Cancelo Pep Guardiola Man City Fulham 2022-23Getty Images
Man City vs FulhamMan CityFulhamPremier LigJoão Cancelo

İspanyol menajer, oyundan atılan Portekizli sağ beke kenarda tepkisini dile getirdi.

  • Cancelo, Fulhamlı futbolcuyu yere serdi
  • Guardiola, Portekizli yıldızla sert konuştu
  • Ancak Manchester City 2-1 kazandı

NE OLDU? Sağ bek, maçın 26. dakikasında Harry Wilson'ı City ceza sahası içinde düşürdü. Fulham lehine penaltıya sebebiyet veren Cancelo, aynı zamanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli, soyunma odasına giderken Pep Guardiola tarafından fırça yedi. Penaltıyı kullanan Andreas Pereira skoru 1-1'e getirdi. City, Erling Haaland'ın uzatmalardaki penaltı golüyle Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Joao Cancelo red card Manchester City 2022-23Getty
Pep Guardiola Joao Cancelo Manchester City 2022-23Getty

Joao Cancelo Manchester City 2022-23Getty

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'e bu kadar yakınken Fulham'a karşı puan kaybetmeyi göze alamazdı ve Cancelo olayı, Fulham'ın Etihad Stadyumu'ndan en az bir puan almasının kapısını açtı. Ancak buna rağmen City, son dakika golüyle kazanmayı başardı.

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