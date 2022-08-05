İspanyol hoca, Norveçli yıldızdan ziyade takımının performansıyla ilgileniyor.

Pep Guardiola, Erling Haaland'ın bu sezon Manchester City formasıyla kaç gol atacağını umursamadığını söyledi.

Haaland, Premier Lig'deki ilk maçına bu pazar günü West Ham karşısında çıkacak ve Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin karşılığında alınan yıldız oyuncudan beklentiler çok yüksek olacak.

Almanya'da geçirdiği süre boyunca, Norveçli golcü sadece 89 maçta 86 gol attı ve 23 asist kaydetti.

Geçen hafta sonu Community Shield'de Liverpool'a karşı çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayınca tartışmaların yaşanmasına sebep oldu.

Haaland, Premier Lig'deki ilk maçında gol atarak üzerindeki baskıyı atmaya çalışacak.

Guardiola, Haaland'ın golleri hakkında ne dedi?

City yöneticisi maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kaç gol atacağını bilmiyorum ve umurumda da değil" dedi.

"O, genç bir oyuncu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

"Erling için kazanmayacağız ya da Erling için kaybetmeyeceğiz, kendimiz olmalıyız.

"Hızlı bir futbolcu ve geçen hafta 90 dakika forma giymiş bir adam.

"Fiziksel olarak büyük bir figür, belki şartlara uyması için daha fazla zamana ihtiyacı var.

"Gol atacağından şüphesi varsa, gol atacaktır, her yıl yaptığı gibi...

"Sadece onun oyun tarzıyla kendi tarzımızı bir araya getirmemiz gerekiyor.

"Goller atacağından şüphem yok, ama kaç gol atacağı umrumda değil."

Haaland, City'de iyi bir başlangıç ​​yapacak mı?

Kağıt üzerinde, Manchester City'nin Premier Lig fikstüründeki açılış maçı Haaland'ın goller atması için ona avantaj sağlayabilir.

West Ham'a seyahat ettikten ve lige yeni çıkan Bournemouth'a ev sahipliği yaptıktan sonra, Newcastle ile yüzleşmek için St James' Park'a gidecekler.

Ardından, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı bir yardım maçına çıkacaklar.

Kısa bir süre sonra Crystal Palace ve Nottingham Forest'a karşı Premier Lig'de üst üste evlerinde maça çıkacaklar.

Daha fazlası için:

Nijerya Yardımcı Antrenörü Usman Abdallah'tan Afrikalı oyunculara çifte standart uygulayan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e: "Bu söylediği aptallık"