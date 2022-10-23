İspanyol menajerden Erling Haaland'ı biraz üzebilecek bir açıklama geldi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya göre Erling Haaland, dünyanın 'en komple' forveti değil.

Norveçli golcü, City ile harika bir başlangıç yaptı ve gollerini her hafta sıralamaya devam ediyor.

Ancak Guardiola'ya göre Lionel Messi, çok başka bir seviye.

Ne söylendi?

Manchester City'nin Brighton'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, kendisine yöneltilen, "Haaland, bu zamana kadar teknik direktörü olduğun en komple forvet mi?" sorusuna, "Messi?" yanıtını verdi.

Tecrübeli menajer böylece, Barcelona'dan eski öğrencisi olan ve birlikte birçok kupa kaldırdığı süperstarı dünyanın en iyisi olarak gördüğünü bir kez daha belli etti.

Erling Haaland'ın 2022-23 sezonu performansı

Norveçli yıldız, Manchester City'nin cumartesi günü Brighton'ı 3-1 yendiği karşılaşmada iki gol ile galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

Bu sezon City formasıyla 15 maça çıkan Haaland, rakip filelere 22 gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.