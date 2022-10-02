İspanyol menajer, derbi öncesinde ilginç bir açıklamada bulundu.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester derbisi öncesinde Erling Haaland'dan ilginç bir talepte bulundu.

İspanyol menajer, Norveçlii golcüden United ağlarını beş kez havalandırmasını istediğini söyledi.

Ne söylendi?

Premier Lig'in dokuzuncu hafta mücadelesinde Manchester United ile karşılaşacak olan Manchester City'de, menajer Pep Guardiola, maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erling Haaland'a, 'Lütfen beş gol atabilir misin?' dedim.

Haaland ve Pep Guardiola'yı ne bekliyor?

Manchester City, derbide Manchester United'ı konuk ettikten sonra hafta içinde yüzünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönecek.

Maviler, 5 Ekim'de Etihad Stadyumu'nda, play-off'ta Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı ağırlayacak.

Gruptaki ilk iki maçını da kazanan City, derbiden sonra Devler Ligi'nde üçte üç yapmak isteyecek.

Pep Guardiola'nın öğrencileri daha sonra 8 Ekim'de bu kez de Southampton'ı ağırlayacak.