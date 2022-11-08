Manchester City, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın sakatlıktan kurtulması için acele etmeyecek.

Dortmund maçında sakatlık yaşadı

Fulham maçında sonra oyuna girip gol attı

Chelsea maçında oynayıp oynamayacağına dair henüz karar verilmedi

NE OLDU? Norveçli solak, cumartesi günü Fulham’a karşı son dakikada penaltı golünü attı. Ancak o maçta sadece 26 dakika forma giydi ve henüz tam anlamıyla dönebilmiş değil.

Çarşamba günü Chelsea ile oynanacak Carabao Cup maçı veya Norveç’in İrlanda Cumhuriyeti ve Finlandiya ile oynayacağı dostluk maçları için müsait olup olmadığı henüz net değil.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Haaland'ın kondisyonu hakkında bir güncelleme yayınlarken gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

“Hâlâ mükemmel değil. Yarın göreceğiz. Önemli olan kemiğin kırılmamış olması. Sadece bağ dokusu biraz hasar görmüş. Şu anda mükemmel değil. Bir hafta, 10 gün, bakalım ne olacak."

BÜYÜK RESİM: City'nin kadrosu zaten derin. Bunun üzerine Julian Alvarez'in de Haaland’ın yokluğunda iyi oynaması, Guardiola'nın bu noktadan sonra ne olursa olsun kış transfer pazarına girme planı olmadığı anlamına geliyor. İspanyol menajer, kış transfer penceresi ile ilgili sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Ocak ayında kimseyi almayacağız. Sahip olduğumuz kadrodan memnunuz."

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SIRADA NE VAR? City, yerel kupa mücadelesinde Chelsea ile karşılaştıktan sonra cumartesi günü Premier Lig'de Brentford'a ev sahipliği yapacak. Bu, Maviler'in 2022 Dünya Kupası öncesindeki son lig maçı olacak.