İspanyol menajer, basın toplantısında bir gazetecinin Liverpool ile ilgili sorduğu soruya sinirlendi.

FSG'nin Liverpool satışını araştırdığı bildirildi

Pep Guardiola'ya bu konuyla alakalı soru soruldu

City Menajeri öfkelendi

NE OLDU? Manchester City, çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Abu Dhabi United Group'a ait.

Bir muhabir ise Guardiola'dan FSG'nin futbol sektöründen çıkma konusundaki bariz arzusunun, modern oyunda yalnızca zengin devlet destekli sahiplerin başarılı olabileceği sonucunu doğuracağını değerlendirmesini istedi.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, sorunun ardından, "Bu soruyu sormak için doğru kişi değilim. Size cevap verecek doğru kişi değilim" dedi.

Muhabir konuyla ilgili kendisine baskı yaptığında Guardiola araya girdi ve şunları söyledi:

"Bana bu soruyu sorma. Sana cevap veremem Ben buna dahil değilim, [Liverpool'un] CEO'su değilim, sadece mümkün olduğunca iyi bir menajer olmaya çalışıyorum."

BÜYÜK RESİM: Guardiola, son yıllarda City'nin baş rakibi olan Liverpool hakkında sık sık sorgulanıyor ve Anfield kulübü hakkında kendi işi olmadığı için belirli soruları görmezden gelme eğiliminde.

FOTOĞRAF:

Milyar pound'luk kadromun modern futbolu nasıl değiştirdiğini sormayı ne zaman bırakacaklar?!

Getty Images

MAN CITY'İ NE BEKLİYOR? Guardiola, önümüzdeki cumartesi günü Brentford ile oynanacak Premier Lig maçından önce oyuncularını çarşamba günü Carabao Cup için Chelsea'ye karşı hazırlıyor.