Samuel Eto’o; San Siro’da Totti, Pirlo ve Messi ile bir dostluk maçı düzenleyeceğini duyurdu

Eski Antalyaspor forveti Samuel Eto'o, 23 Mayıs'ta San Siro'da Francesco Totti, Andrea Pirlo ve Leo Messi gibi birçok futbol efsanesi ile dostluk maçı yapacağını duyurdu.

Eto'o şimdi Kamerun Futbol Federasyonu'nun başkanı oldu ve kendi STK'sı ve Slums Dunk için para toplamak amacıyla İtalya'da bir dostluk maçı düzenleyecek.

Ne söylendi?

La Repubblica'ya verdiği demeçte, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum, ancak bu sporun kapsayıcılık ve entegrasyon için neler yapabileceğini konuşmak istiyorum" dedi.

“Futbol olağanüstü bir araç çünkü engelleri aşar ve her dili konuşur. Birçok ülkede oynadım. Hem İspanya hem de İtalya beni çok sıcak karşıladılar. Mesajımız diğerlerinden daha önemli olduklarını düşünen ve belirli hiyerarşilerin üstünde bulunan kişilere. Birbirimize saygı duyarak hep birlikte yaşayabiliriz.

“Çok kültürlülüğe inanıyorum” diye devam etti. “Spor harika çünkü herkesin bir rolü var. Maymun tezahüratlarıyla da karşılaştım ve sokaklarda da sorunlar yaşadım ama İtalya'nın Avrupa'nın en az ırkçı ve belki de en az ikiyüzlü ülkesi olduğunu söyleyebilirim.

“Ailem hala Milano'da yaşıyor, eşim orada kendini iyi hissediyor. Stadyumlardakiler ülkenin imajını bozan azınlıklardır. Bu sorunu hala nasıl çözemediklerini anlamıyorum. İngiltere'de bunu başardılar. Asla pes etmemeliyiz.

Eto'o, Messi'yi katılmaya nasıl ikna etti?

Eto'o'nun Barcelona'dan eski takım arkadaşı Leo Messi, diğer futbol efsaneleriyle hazırlık maçı için 23 Mayıs'ta San Siro'da olacak. Maça Wesley Sneijder, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Paulo Dybala, Pippi Inzaghi, Andriy Shevchenko ve Lilian Thuram da katılacak.

A takıma yükseldiğinde Barcelona'daydım ve ona bazı tüyolar verdim. Ona dedim ki: 'Ne yapmak istiyorsun, ortalama bir futbolcu mu yoksa o kişi için çok mu çalışıyorsun?'

"Bana göre o en iyisi, hala bazen konuşuyoruz, ben de onu aradım."

Sporun gücü

Eto'o ayrıca Ukrayna savaşı hakkındaki görüşlerini paylaştı ve Afrika'da devam eden birçok savaş hakkında farkındalık yarattı.

"Savaşlar çok kötü. İsimleri bilinmese de Afrika'da çok sayıda var” dedi.

"Görünüşe göre kimse onlarla ilgilenmiyor, ancak Avrupa'nın gazımızı, elmaslarımızı ve kaynaklarımızı kullanmasına rağmen ülkelerini deviren Afrikalılar pek hoş karşılanmıyor.

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“Sporun güçlü bir sesi vardır ve önyargıların ötesine geçmelidir. Wimbledon'da, bu dünyada birlikte yaşamanın mümkün olduğunu göstermek için Rus ve Ukraynalıların çiftler halinde birlikte oynamasını sağlamak güzel olurdu."

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