Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler yeteneğiyle her geçen gün biraz daha fazla dikkat çekerken, dev kulüplerin radarına girdi.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en heyecan verici yetenek olan Arda Güler 18. yaşına girerken, genç futbolcuya talip olan dünyaca ünlü takımlar da takibini sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takımın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Lig karşılaşmasında hem galibiyeti hem de doğum gününü kutlayan Arda'nın durumunu yakından takip eden dev kulüpler, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Manchester City, Liverpool ve Milan takipte

Futbola 2014 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Arda özellikle geçtiğimiz sezon yeteneğiyle taraflı tarafsız tüm futbolsverlerin takdirini kazanırken, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde fazla süre alamasa da oynadığı maçlarda fark yaratan isimlerden biri olarak öne çıktı.

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre ile Premier Lig'in son iki şampiyonu Manchester City ile Liverpool'un yanı sıra Serie A'nın son şampiyonu Milan genç oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Üç takımın da Arda'yı kadrosuna katmak istediği bilinirken, genç oyuncunun bu noktada geleceğine dair vereceği karar da büyük bir merakla bekleniyor.

Ligin en özel hücumcularından biri

Bu sezon ligde 147 dakika sahada kalan ve 19 yaş altı oyuncular içerisinde Kasımpaşa'nıın 623 dakika sahada kalan 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yasin Özcan'ın ardından en fazla süre alan oyuncu olan Arda, tüm kulvarlarda ise 495 dakika şans bulmuştu.

Aldığı sınırlı süre göz önüne alındığında 90 dakika başına; 5.51 kezle en fazla şut pası veren, 4.29 kezle en fazla başarılı çalım atan ve 32.45 kezle üçüncü bölgede en fazla başarılı pas yapan oyuncu olan Arda ligin hücum anlamındaki en özel isimlerinden biri olduğunu ortaya koymuş ve Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a da çağrılmıştı.