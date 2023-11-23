Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta dev bir maça sahne olacak... Millî maç arasına lider giren Manchester City, ikinci sırada bulunan Liverpool işe karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman?

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 25 Kasım Cumartesi günü Liverpool'u konuk edecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Gergin geçmesi beklenen karşılaşma öncesi iki kulüp de taraftarlarına mektup göndererek 'sağduyu' çağrısı yaptı.

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Bunun sebebi, iki takımın son yıllardaki maçlarında saha dışındaki olayların her seferinde artması.

Manchester City - Liverpool maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.