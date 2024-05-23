Yıldız oyuncu altı Premier Lig şampiyonluğunun ardından kariyerini MLS'te sürdürmeyi değerlendirdi ve ABD takımıyla masaya oturdu.

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne’den gelen haberle sarsıldı.

The Athletic’te yer alan habere göre Manchester City'nin orta saha maestrosu Kevin De Bruyne Major League Soccer'ın en yeni ekibi San Diego FC ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi ancak bu hamlenin bu yaz için olmadığı düşünülüyor.



Premier Lig’de elde ettiği altı şampiyonluğun yanı sıra bir kez de Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösteren De Bruyne tüm bu başarıların ardından kariyerinin son bölümünü MLS’te geçirmeye sıcak bakıyor.

Suudi Arabistan'dan da ilgi görüyor

The Athletic'e konuşan kaynaklar, “De Bruyne’nin temsilcileri MLS’in yeni takımı San Diego FC ile bir görüşme yaptı zira Güney Kaliforniya De Bruyne’nin yaşamayı düşünebileceği bir yer” ifadelerini kullandı.



Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu öğrenilirken, oyuncunun Manchester City ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.

De Bruyne gibi büyük yıldızlar genellikle LA Galaxy veya Inter Miami gibi daha köklü MLS takımlarıyla ilişkilendirilirken, San Diego yeni ve cazip bir seçeneği temsil ediyor.

Habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in de transfer etmek istediği De Bruyne’nin önümüzdeki süreçte geleceğine ilişkin bir karara varması bekleniyor.