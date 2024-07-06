Manchester City Kevin De Bruyne'nin ayrılığı için üç alternatifli bir transfer hazırlığı yapıyor

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin vedasına hazırlanıyor.

Kevin De Bruyne'nin ayrılığı gündemdeyken, Manchester City gözlerini PSG'nin genç yıldızı Xavi Simons'a çevirdi. Euro 2024'te Fransa'ya karşı yaşanan mağlubiyetin ardından, De Bruyne'nin Suudi Arabistan'a transferi ihtimali güçlendi. Manchester City, bu olası ayrılığı telafi etmek için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne'nin Al-Ittihad'a transferi için görüşmelere başladı. İngiliz basını Team Talk'a göre, De Bruyne kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağladı ve şimdi Manchester City ile Al-Ittihad arasında transfer ücreti üzerinde pazarlık yapılacak.

Üç genç aday var

Pep Guardiola, De Bruyne'nin ayrılığına sıcak bakıyor ve bu süreçte takımını güçlendirmek için yeni alternatifler arıyor. Manchester City, De Bruyne'nin yerini doldurmak için Benfica'nın genç yıldızı Joao Neves ve Bayer Leverkusen'in süperstarı Florian Wirtz gibi isimleri de düşünüyor.

Ancak en dikkat çekici isim, PSG'den Xavi Simons. Geçen sezon Leipzig'de kiralık olarak forma giyen ve 43 maçta 10 gol, 15 asistlik performans sergileyen Simons, Guardiola'nın radarına girdi.

Simons Bayern'e yakın

Simons, Leipzig'deki başarılı döneminin ardından PSG'ye geri döndü, ancak Manchester City'nin ilgisi onu İngiltere'ye çekebilir. Nitekim, Simons'un Bayern Münih ile de anlaşma sağladığına dair haberler var, bu da PSG'nin genç yeteneği elinde tutma konusundaki kararlılığını zorlaştırabilir.

Paris Saint-Germain, Xavi Simons'u Manchester City'ye satacak mı? Bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde belli olacak. Şu an için, genç oyuncu Hollanda milli takımı ile Euro 2024'te çeyrek finalde Türkiye'ye karşı mücadele etmeye hazırlanıyor.