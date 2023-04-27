Manchester City kalecisi Ederson, 'ağla bebek' hareketiyle Arsenal taraftarları ile alay etti.

Manchester City, Arsenal'i 4-1 yendi

Ederson, Arsenal taraftarlarını trollemeye çalıştı

'Ağla bebek' hareketiyle onlarla dalga geçti

NE OLDU? Sadık Arsenal taraftarları, takımlarının City'nin ezici gücünü Etihad'da durdurduğunu görme umuduyla Londra'dan gelmişti, ancak öyle olmadı. Kevin De Bruyne (2), John Stones ve Erling Haaland'ın golleri Mikel Arteta'nın Premier Lig şampiyonluğunu kazanma hayallerini yıktığı için deplasman tribününün kalbi kırılmıştı.

Haaland, duraklama anlarında dördüncü golü attıktan sonra ise ilginç bir an yaşandı. Ederson, Arsenal taraftarlarına döndü ve ağlayan bir bebeği taklit ederek ederek onlarla alay etti.

BÜYÜK RESİM: Daha sonra City taraftarları, Ederson'u rakiplerini daha da kızdırması için teşvik etti ve Ederson mutlu bir şekilde bunu yaptı. Maçın ardından ise Brezilyalı kaleci, kritik mücadelede aldıkları galibiyeti takım arkadaşları ve taraftarlarla birlikte doyasıya kutladı.

SIRADA NE VAR? Manchester City, Premier Lig'de pazar günü deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.