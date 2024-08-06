Manchester City Julian Alvarez'i kaybettikten sonra Eberechi Eze transferine odaklanabilir

Manchester City, Julian Alvarez'i Atletico Madrid'e transferi sonrasında Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze için harekete geçebilir.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in La Liga devi Atletico Madrid'e transferini onayladıktan sonra Eberechi Eze'yi Etihad Stadyumu'na transfer etmek için girişimlere başlayabileceği öne sürüldü.

Pep Guardiola'nın takımı, Arjantinli oyuncunun İspanya'ya gitmesi için 82 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı. Bu gelişme, City'nin hücum hattında bir boşluk oluşturacağı için Pep Guardiola'nın, transfer döneminin 30 Ağustos'taki son tarihine kadar yeni bir forvet arayışına girmesine neden olabilir.

Savinho, geçen ay 30.8 milyon sterlinlik bir transferle Manchester City'nin yaz dönemindeki ilk transferi oldu. Ancak, futbol direktörü Txiki Begiristain, Premier Lig'in son şampiyonunun kadrosunu daha da güçlendirebilmek için seçenekleri araştırmaya devam ediyor.

Eberechi Eze gündemde

City'nin geçen sezon 11 gol ve 6 asistle oynayan Eze'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesini tetiklemek için yeterli bütçesi bulunuyor bulunuyor.

City'nin Eze için çeşitli bonuslarla beraber en az 60 milyon sterlin ödeyebileceği belirtiliyor ancak Guardiola, Bernardo Silva ve Phil Foden gibi oyunculara sahip olduğu için şu anda Eze'yi transfer etmek için aceleci davranmıyor.

Öte yandan Atletico Madrid'in, Julian Alvarez'in transferi sonrası Joao Felix'i City'ye sunabileceği öğrenildi ancak Guardiola'nın Felix'i transfer etme olasılığı düşük. City'nin zaten Felix'in tercih ettiği pozisyonda mükemmel olan birçok hücum seçeneği bulunuyor ve Katalan teknik direktör, genç yeteneklere şans vermek istiyor.