GOAL İngiltere'den Jonathan Smith'in edindiği bilgiye göre; Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile anlaşan Manchester City bu hafta içinde transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Haaland ile City her konuda uzlaşma sağlarken, 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer resmileşecek.

Adı Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih'le de anılan Haaland, 2000'li yılların başında babası Alf Inge'nin formasını giydiği Manchester City'yi tercih etti.

Transferin detayları

GOAL'ün kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Manchester City Haaland'la beş yıllık sözleşme imzalayacak. Haaland'a ödenecek maaş, Norveçli golcüyü kulübün en çok kazanan oyuncuları arasına sokacak.

Bugün Dortmund'la antrenmana çıkmayan 21 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya gitti.

Transfer bu hafta içinde resmileşirse, Haaland, Dortmund'un Hertha Berlin'le evinde oynayacağı maçta seyircisine veda edecek.

City ne söyledi?

Premier Lig'de ilk sırada yer alan City henüz transferi doğrulamadı. Teknik direktör Pep Guardiola ise transfer konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

İspanyol teknik adam geçen ay Haaland konusundaki sorulara "Şu anda gelecek sezon olacakları düşünmüyorum" cevabını vermişti.

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına odaklanan Guardiola'nun Salı günü oynayacakları Wolverhampton maçı öncesinde bu konuya değinmesi beklenmiyor.

Haaland, City'ye ne getirecek?

Sergio Agüero'nun ayrılığından bu yana gerçek bir santraforun eksikliğini hisseden City, geçen yaz Tottenham'dan Harry Kane'i transfer etmek istemiş, fakat bu girişiminde başarısız olmuştu.

Haaland yüklü maaşına rağmen Kane'den genç olması ve yüksek potansiyeli nedeniyle daha iyi bir hamle olarak görülüyor.

Bu sezon 29 maçta 28 gol atan Haaland, geçen sezonu ise 41 maçta 41 golle tamamlamıştı.