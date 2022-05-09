Guardiola, Manchester United'ı destekleyen muhabirden özür diledi

Manchester City menajeri Pep Guardiola, 5-0'lık Newcastle United maçının ardından düzenlediği basın toplantısında bir muhabir ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Guardiola, Newcatle mücadelesinden sonra yaotığı "Bir hafta önce kimse şampiyon olacağımızı düşünmüyordu. Bu ülkede medya da dahil olmak üzere herkes Liverpool'u destekliyor." sözleriyle dikkat çekmişti.

İspanyol çalıştırıcının hedefinde yine Liverpool'a verilen destek vardı ancak bu kez özür dilemek durumunda kaldı.

Pep Guardiola muhabire ne dedi?

İspanyol teknik direktör basın toplantısında kendisine soru soran bir muhabirin de Liverpool'u desteklediğini öne sürdü.

Ancak muhabirin Liverpool değil, Manchester United taraftarı olduğu aktarılınca salonda gülüşmeler yaşandı.

Devamında Pep, gazeteciye "Üzgünüm James!" yanıtını verdi.

Manchester City, Premier Lig'de 6. zafere çok yakın

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde dramatik bir şekilde veda ederken Premier Lig'de ise şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kaldığı haftada 5-0 kazanan City, rakibinin 3 puan önüne geçti.

Bitime 3 hafta kalırken Manchester City, Liverpool'un alacağı sonuçlara bakmaksızın 7 puan daha toplarsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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