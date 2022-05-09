Barcelona Teknik Direktörü Xavi, oyun tarzlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı: "Tiki-taka ile beş Şampiyonlar Ligi kazandık"

Barcelona patronu Xavi, kulübün 2022'de taktik felsefelerine bağlı kalacaklarını söyledi.

Xavi'nin 2021/22 sezonunda kulübe dönüşü, sahadaki geleneksel değerlerine olumlu bir dönüşe işaret ediyor gibi görünüyordu.

Bununla birlikte, son haftalarda hem ligde hem de Avrupa maçlarında başarısız olduktan sonra, Xavi'nin yöntemleri daha fazla sorgulandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilese de zirveden oldukça uzak kaldı.

Ne söylendi?

Xavi, 2022/23 sezonuna şampiyonluk iddiasıyla başlamak için önemli hamlelerde bulunması gerektiklerini ifade etse de oyuncularının bu zorluğun üstesinden gelebileceğinden emin.

Barcelona CF aracılığıyla Twitter'da “Barcelona tarihinde olan belli bir şekilde oynadık”.

"Bu oyun tarzı ve felsefe ile beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmayı başardık.

“Dünyanın her yerinde, 'Pep'in Messi'li Barçası' dünyanın öykündüğü bir oyundur.

"Bu, gelmiş geçmiş en iyi kulüp takımı olarak görülüyor. Mesajım her zaman nasıl kazanacağımıza odaklanıyor ve bu oyun tarzında ısrar etmeliyiz."

Xavi'nin Barcelona'sı, Cumartesi gecesi Real Betis'e giderken bu hafta sonu ilk dörtte bitirmeyi garantiledi.

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