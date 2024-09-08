Manchester City, Haaland’ın sakatlık ihtimali için 12 milyon euroluk transfer seçeneğine sahip

Julian Alvarez'i kaybeden Manchester City'nin Ocak ayında River Plate'den Claudio Echeverri'yi kadrosuna katma planı gündemde.

Pep Guardiola, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Erling her maçta oynayamaz" diyerek, Manchester City'nin hücum hattında alternatifler aradığını belirtti. Julian Alvarez’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına rağmen City, yaz aylarında başka bir forvet transfer etmedi.

Guardiola, bu eksikliği gidermek için Phil Foden, James McAtee ve İlkay Gündoğan’ı hücumda değerlendirebileceğini belirtti. Ayrıca Oscar Bobb da sakatlık dönüşünde hücum hattında opsiyonlar arasında yer alıyor.

City, bu ayın sonunda Arsenal ve Watford ile karşı karşıya gelecek. Haaland’ın Carabao Cup maçında riske edilmesi beklenmiyor, bu nedenle McAtee’nin Watford karşısında sahne alması bekleniyor.

Ocak ayında ise City'nin daha yoğun bir fikstürü olacak ve Haaland’ın dakikalarını dikkatlice yönetmeleri gerekecek. İşte bu noktada, 12.5 milyon euro karşılığında River Plate'den transfer edilen Claudio Echeverri devreye girebilir. Arjantinli genç oyuncu, Ocak ayında City kadrosuna katılabilir.

Girona'ya UEFA engeli

Julian Alvarez’in River Plate'deki performansına bakılarak yapılan benzer bir transfer planı, City’nin Alvarez’i hızla kadroya katmasına yol açmıştı. Şimdi, Echeverri’nin gelişimi de yakından izleniyor.

18 yaşındaki Echeverri, bu sezon River Plate formasıyla 28 maçta dört gol ve üç asist yaptı. Henüz Alvarez kadar etkili olmasa da Echeverri'nin genç yaşına rağmen gösterdiği performans dikkat çekiyor.

City, Echeverri'yi Avrupa futboluna alışması için Girona’ya kiralamayı planlıyordu. Ancak UEFA’nın her iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle uyguladığı kısıtlamalar bu planı engelledi. Yine de başka bir kiralık seçeneği hâlâ değerlendirilebilir.

Manchester City'nin Ocak transfer döneminde genellikle sessiz kalmasıyla bilinse de Echeverri transferi, hem Haaland’ın yükünü hafifletmek hem de hücumda derinlik kazandırmak için akıllıca bir hamle olabilir.