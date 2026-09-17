Manchester City, Gerónimo Rulli’nin ilk maçında sorunsuz bir akşam yaşadı

Manchester City, perşembe akşamı Carabao Cup'ta bir üst tura yükseldi. Takım, sahasında Championship ekibi Norwich City'yi 5-0 mağlup etti.

Manchester City'de perşembe akşamı birçok büyük isim yedek kulübesinde kaldı. Teknik direktör Enzo Maresca, hücumun en ucunda henüz 17 yaşındaki Floyd Samba'yla maça başladı. Ona Allan ve Rayan Aït-Nouri eşlik etti.

Orta sahada Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic ve Rayan Cherki görev aldı. Savunma dörtlüsü sağdan sola Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis ve Nico O’Reilly'den oluştu. Kalede ise eski Ajaxlı Gerónimo Rulli ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da zaman zaman yokladı, ancak gerçek anlamda tehlike yaratamadı. Manchester'da kilit ancak yarım saatlik oyunun ardından açıldı.

Açılış golünü Samba kaydetti. Alman oyuncu, Allan'ın ortasını şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0. Üç dakika sonra Bouaddi'nin kaleciyle karşı karşıya bıraktığı Cherki, alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Devre arasından kısa süre sonra Manchester City maçı tamamen kopardı. Daha önce asist yapan Allan, kulüpteki ilk maçını bir golle de süsledi. Güzel bir bireysel aksiyonun ardından topu uzak köşeye sert gönderdi.

Birkaç dakika sonra The Citizens farkı daha da açtı. Samba, Norwich ceza sahasında topla buluştu ve şık bir kıvrımlı vuruşla ağları buldu. Ardından konuk ekip bir gol bulsa da Mohamed Touré'nin sayısı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna sonradan giren Ryan McAidoo skoru 5-0'a getirdi. 18 yaşındaki forvet, topu kontrol etmeden doksana gönderdi.