Manchester City, Fransız yıldızın peşinde

Rekor bedelle Jack Grealish’i kadrosuna katan Manchester City, ocak ayında diğer bölgeleri de güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer döneminde rekor bedelle Aston Villa’dan Jack Grealish’i transfer eden Manchester City, santrfor pozisyonu için de Harry Kane’i kadrosuna katmak istiyordu.

Her ne kadar ilk etapta oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor olsa da City, Tottenham’ı ikna edememiş ve bu transfer rafa kalkmıştı.

Golcü takviyesinin yanı sıra sol bek pozisyonuna da ekleme yapmak isteyen İngiliz devi, Fransız yıldızı gözüne kestirdi.

Manchester City’de hedef Theo Hernandez

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre son Premier Lig şampiyonu, Milan’ın başarılı sol beki Theo Hernandez’i kadrosuna katmak istiyor. Fransız oyuncunun profili itibarıyla Guardiola’nın aradığı isim olduğuna da yer veriliyor.

Benjamin Mendy’nin devam eden yasal soruşturmalar kapsamındaki cezasından sonra bu pozisyonda tek sol ayaklı opsiyonun Oleksandr Zinchenko kalması üzerine Guardiola bu bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Ayrıca başarılı teknik adam, Joao Cancelo’yu da sol bek olarak değerlendirmeye devam ediyor.

İtalya’dan Calciomercato, Theo Hernandez’in City’ye sıcak baktığını belirtmişti. Ayrıca haberde, ilk etapta oyuncunun Paris Saint-Germain’e gitmeye sıcak baktığı; ancak Nuno Mendes transferinden sonra bu ihtimalin ortadan kalktığından bahsediliyor.

Theo Hernandez’in kariyeri

Atletico Madrid’de alt yaş kategorilerinde boy gösteren Fransız yıldız, Alaves’e kiralanmasının ardından bonservisiyle Real Madrid’e transfer olmuştu.

Real Madrid’de bir sezon forma giydikten sonra Real Sociedad’a kiralanan oyuncu, 2019 yılında ise 21.5 milyon euro karşılığında Milan’ın yolunu tutmuştu.

İtalya’da gelişimini sürdüren ve Avrupa’nın en dikkat çekici sol beklerinden biri haline gelen Hernandez, geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda sekiz gol yedi asistlik performansla tamamlamıştı.

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