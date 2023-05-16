Erling Haaland, sığır karaciğerinin "çok güzel" olduğunu iddia etmesiyle taraftarlarını tiksindirdi.

NE OLDU? Bu sezon Premier Lig lideri Manchetser City için 52 gol atan Norveçli forvet sosyal medyada, günde yaklaşık 6 bin kalori tüketmeyi nasıl başardığını vurgulayan birkaç gönderi paylaştı. Haaland, daha önce ıspanak ve lahana ile karıştırılmış sütün yanı sıra filtrelenmiş sudan oluşan "sihirli bir iksir" içtiğini ve sirkadiyen ritmini artırmak için güneş ışığını kullandığını açıklamıştı. Bununla birlikte yıldız futbolcunun en son yemeği, hayran kitlesini ikiye böldü ve bazıları, karaciğer tepsisinin "iğrenç" göründüğünü ve "dışkıya" benzediğini öne sürdü.

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BÜYÜK RESİM: 22 yaşındaki golcü aynı zamanda biftek, istiridye ve ıstakozu da seviyor. Haaland, The Big Decision belgeselinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Siz [diğer insanlar] bunu yemiyorsunuz, ama ben vücuduma bakmakla ilgileniyorum. Mümkün olduğu kadar yerel olan kaliteli yemek yemenin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar etin zararlı olduğunu söylüyor ama hangisi? McDonald's'tan aldığın et mi? Ya da orada ot yiyen yerel inek mi? Kalp ve ciğer yerim."

SIRADA NE VAR? Haaland'ın yaptığı her ne ise, City'deki ilk sezonunda ona bir hayli yaramış görünüyor. Norveçli yıldız sezonu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup şampiyonlukları ile tamamlayabilir.