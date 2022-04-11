Manchester City forması giyen Cancelo'dan duygusal itiraf: "Her şey vefat eden annem için"

İngiliz devinin başarılı beki kariyerinde geldiği noktayı annesinden aldığı ilhama borçlu olduğunu açıkladı.

Joao Cancelo'nun annesi Filomena Cancelo dokuz yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

27 yaşındaki oyuncu yaşadığı felaketin ardından futboldan keyif alamaz hale geldiğini ve bırakmayı düşündüğünü, ama annesini gururlandırma motivasyonuyla yola devam ettiğini belirtti.

Ne söyledi?

Champions Journal'a konuşan Cancelo yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Karakterlerimiz birbirine çok benziyor. Benim için yaptıklarını, çektiğimiz zorlukları, evde beş parasızken bana anlattıklarını sadece ben biliyorum."

"Bir daha çalışmak zorunda kalmasın diye, ona daha iyi bir gelecek sağlamak için her şeyi yapacağımı söylerdim."

"Bugün yanımda olmasa bile, her şeyi onu gururlandırmak için yapıyorum."

"Neşeli bir insandı. Yorgun olduğunda bile kardeşimle bana vakit ayırırdı. Ben de bugün ailemi yalnız bırakmamaya, kızıma ve sevgilime aynı sevgiyi göstermeye çalışıyorum."

"Annemi kaybettiğimde dibe vurmuştum. Kendimi her gün işten eve, evden işte giden bir robot gibi hissediyordum. Annemi kaybettiğimde futboldan aldığım keyif kayboldu, oynuyordum çünkü mecburdum. Bırakmayı düşündüm, çünkü her şey anlamsız geliyordu."

"Oyuna olan sevgim ve gülümsemem yavaş yavaş geri döndü. Hayat böyledir. Kaybımız ne kadar büyük olursa olsun, devam etmek zorundayız. Savaşçılar hakkında çok fazla şey okudum ve bunlar bana yardımcı oldu."

"Ruhumu arındırıyor"

"Annemle konuşmayı çok isterdim, çünkü hep eksik bir yanım var. Önemli şeyler başardığımda bile bu hissi yaşıyorum. Kalbimde bir boşluk var, çünkü o burada değil."

"Portekiz'deyken hep kabrini ziyaret ederim. Bu benim için kesinlikle yapılması gereken bir şey. Onun yanındayken kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak burada olmasa da, kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Ruhumu kötü enerjilerden arındırıyor ve yaşama sevincimi arttırıyor."

Cancelo'nun Manchester City karnesi

Geçmişte Benfica ve Valencia formaları da giyen Cancelo, City'ye 2019'da Juventus'tan transfer oldu.

Bu sezon 42 maçta görev yapan Cancelo, Premier Lig'de bir, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki gol attı.

Pazar günü 2-2 biten Liverpool maçında Gabriel Jesus'a hazırladığı golle asist sayısını da dokuza çıkardı.