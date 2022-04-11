Tarih 9 Ocak 2022'yi gösterirken bir gün sonra Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim döneminin sona ereceğini muhtemelen kimse kestiremiyordu. Üstelik seçim vaadi Fatih Terim olan bir başkanın böyle radikal bir karara imza atmamasını beklemek daha olağandı.

Kulüp, Süper Lig'de ağır darbelerle sarsılmış, üst üste kötü sonuçlara mahkum olmuş olsa da Avrupa'daki ilerleyiş herkesin tutunduğu tek daldı.

Üstelik böyle bir dalın gövdesini Fatih Terim gibi bir ismin taşıyor olması, sarı-kırmızılılara umudun ötesinde şeyler vadediyordu.

Sonuçta kulüp, Avrupa'daki tek zaferini onun önderliğinde kazandı, Süper Lig'deki birçok başarının altında onun imzası var, takım ne zaman ihtiyaç duysa telefonu aranan tek isim o oldu. Kısaca Fatih Terim, Galatasaray için ligdeki kötü sonuçlara rağmen umut vadetmeye devam ediyordu.

Ancak 2017'de yarım bıraktığı davasını sürdürme isteğiyle koltuğa oturan ve takımını Avrupa'da gruplardan lider çıkaran teknik direktör için sürpriz son geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceklerini söyleyerek hocaya veda etti.

Tarih 13 Ocak 2022'yi gösterirken bir gün sonra Galatasaray'da Fatih Terim'in koltuğuna Domenec Torrent'in oturacağını muhtemelen yine kimse kestiremiyordu.

Galatasaray’a hoş geldiniz.



✍️ Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı. pic.twitter.com/vtb1RkQezb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 14, 2022

Terim'in ayrılığı camiada deprem etkisi yaratırken yerine gelen ismin taraftarın gözünde aynı ağırlığı taşımaması daha büyük tepkilere yol açtı.

Sonuç olarak Domenec Torrent henüz havaalanına bile gelmemişken Galatasaray kariyeri çoktan yıpranmaya başladı.

Galatasaray'da Torrent dönemi başladıktan birkaç ay sonra Burak Elmas yönetiminin idari ibrasızlığı ve çıkan seçim kararı, teknik ve yönetim anlamında kulübü bir kez daha sekteye uğrattı.

Domenec Torrent her ne kadar iyi niyetli ve kendi felsefesiyle bir şeyleri onarıp inşa etmeyi planlasa da camia içinde yaşananların ardından Florya'da kalması olası bir ihtimal gibi görünmüyor.

Yeni başkan her kim olursa olsun; geldiği günden bu yana Galatasaray'ın değil, Burak Elmas'ın teknik direktörüymüş gibi bir role çekilen Torrent'e şans verilmesi hayal gibi görünüyor.

Değişen yönetim kurulunun ilk işi büyük olasılıkla Burak Elmas döneminden kalan birçok yapıyı ve kişileri değiştirmek olacak. Bunun başında Galatasaray'ın teknik ekibi var. Tabii dahası da var. Henüz birkaç ay önce göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman rolündeki Luis Campos'a da ayrılık yolu görünecek.

Yeni yönetim Torrent ile devam ederse ne olur?

Her şeye rağmen gelecek yeni yönetimin iyimser bir tutum sergileyerek yeni sezonda yola Torrent ile devam etme olasılığını düşünelim.

Bu hamle yeni karar vericilerin de camia içinde sert eleştirilere maruz kalmasına neden olabilir. Hiçbir yönetici, göreve hedef tahtasına oturarak başlamak istemeyecektir.

Ayrıca taraftarın gözünde kredisini kaybeden Torrent yönetiminde yeni sezonda alınacak birkaç mağlubiyet bardağı bir kez daha taşıracak ve yeni hoca arayışlarına girilecektir.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yaptığı tek şey, zaman kaybetmek ve belki de gelecek sezona da erkenden havlu atmak olur.

AA/Goal

Seçimin ardından yönetimin vereceği en kolay kararlardan biri muhtemelen teknik ekibe teşekkür edip yolları ayırmak olacak. Zira Galatasaray, İspanyol hocasıyla umut vadeden bir oyun ortaya koyamadı.

Valerien Ismael, 180 dakikada Beşiktaş camiasına umut aşılayıp oyun mantalitesiyle taraftarı ikna ederken Torrent bunu 3 ayda başaramadı.

Galatasaray'da sezon başında vadedilen proje, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra zaten kısmen ortada kaldı. Devamında gelen seçim kararı her şeyi yarım bıraktı. Galatasaray yeni sezonda yeni projelerin peşinde olacak ve Torrent'in takımda kalması için hiçbir sebep olmayacak.

Torrent, Galatasaray'da kalmak ister mi?

Peki duruma bir de Torrent açısından bakalım.

Görevi Burak Elmas'tan devralacak başkan İspanyol çalıştırıcının kalmasını istese bile Torrent, Galatasaray'da devam etmek ister mi?

Evet, deneyimli teknik direktör her defasında Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor ancak haftalar ilerledikçe söylemleri de değişmeye başladı.

GOAL Türkiye

Fenerbahçe derbisinin ardından "Projeye inanç yoksa yapabileceğimiz bir şey yok" diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor" sözleriyle de inancını kaybettiğine dair sinyal verdi.

Galatasaray'da sezon bitti. Yöneticiler ofisteki, bazı futbolcular ise Florya'daki eşyalarını çoktan toplamaya başladı.

Torrent ve ekibi de İspanya biletlerine çoktan bakmaya başlamıştır.