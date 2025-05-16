Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde transfer bombasını patlatıyor

İngiliz devi, orta sahadaki yeniden yapılanma sürecinde AC Milan’ın yıldızına yöneldi.

Manchester City, bu yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pep Guardiola’nın ekibi, AC Milan’ın Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders’i kadrosuna katmak üzere 70 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Kulübe yakın kaynaklar, Manchester ekibinin bu transferi FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce tamamlamak istediğini öne sürüyor.

Reijnders’in transferiyle ilgili detaylar Milan News tarafından duyurulurken, City'nin turnuvaya yeni transferlerini hazır bir şekilde götürmeyi hedeflediği belirtildi. Bu, Guardiola'nın Amerika'daki kadrosunu hazırlamak açısından oldukça kritik görülüyor.

Guardiola, yeni sezona hazır bir kadro istiyor

Manchester City'nin yaz transfer planlamasında orta saha en önemli öncelik olarak öne çıkıyor. Kulübün son yıllardaki tecrübelerine göre, Guardiola'nın sistemine entegre olmak yeni oyuncular için zaman alıyor. Bu durum, Reijnders gibi yetenekli ancak sistem uyumu zaman isteyen oyuncular için erken transferi daha da gerekli kılıyor.

Guardiola'nın teknik ekibi, geçen sezon transfer edilen Nico’nun takıma adaptasyon sürecinde yaşadığı zorlukları örnek gösteriyor. Aynı geçiş sürecini Rodri ve Bernardo Silva gibi yıldızlar da yaşamıştı. Bu sebeple City, Reijnders’in takıma erkenden katılıp FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda görev almasını, ardından da 25/26 sezonuna hazır bir şekilde başlamasını istiyor.

Transfer yarışı kızışabilir

City’nin Reijnders’e olan ilgisi yüksek olsa da, oyuncu için başka kulüplerin de devrede olması bekleniyor. Özellikle Milan’ın oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemeyeceği ve rakip kulüplerin teklifleriyle fiyatın daha da yukarı çıkabileceği konuşuluyor.

Ancak Manchester City’nin elini çabuk tutarak bu süreci FIFA turnuvası öncesinde tamamlaması, hem oyuncunun adaptasyonu hem de kulübün sezon öncesi planlaması açısından kritik önem taşıyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.