Manchester City eski oyuncusunu yeniden transfer etmek için Manchester United ve Real Madrid ile rekabet edip, 70 milyon euro ödemek zorunda!

Tottenham'ın sağ beki Pedro Porro, Real Madrid'in yanı sıra Manchester United ve Manchester City'nin transfer hedefi oldu.

Manchester United ve Manchester City, Tottenham Hotspur'un sağ beki Pedro Porro'yu transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı. Real Madrid'in de Porro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmasıyla, transfer piyasasında büyük bir rekabet başladı.

Madrid, önümüzdeki yaz bir sağ bek transferi yapmayı planlıyor. İlk hedefleri Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold. Ancak, Alexander-Arnold'un Anfield'daki sözleşmesini uzatmaması durumunda serbest kalma ihtimali var. Madrid, bu transferde başarılı olamazsa rotasını Pedro Porro'ya çevirebilir.

Manchester United'ın İlgisi

İspanyol yayın organı AS'e göre, Porro için Real Madrid'in yanı sıra Manchester United ve Manchester City de devrede. United'ın bu ilgisi, yeni teknik direktör Ruben Amorim'e bağlanıyor. Amorim, Porro ile Sporting Lizbon'ad çalışmış ve oyuncunun gelişimine önemli katkı sağlamıştı. Porro, Sporting'de Amorim yönetiminde 98 maça çıkarken 12 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

City, Porro'yu geçmişte kadrosunda bulundurmuş ancak hiç birinci takımda oynatma fırsatı tanımamıştı. Kyle Walker'ın 34 yaşına gelmesiyle, City'nin sağ bek bölgesine yeni bir isim katma arayışında olduğu belirtiliyor.

Tottenham başkanı Daniel Levy'nin, Porro'nun transferine sıcak bakmadığı ve oyuncuyu satmak için en az 70 milyon euro (58.3 milyon sterlin) talep ettiği ifade ediliyor.

Porro'nun geleceği konusunda Real Madrid, Manchester United ve Manchester City'nin vereceği kararlar, transfer döneminin en dikkat çekici konularından biri olmaya aday.