Arjantinli menajer, İspanyol hocanın koltuğu için şimdiden en iyi aday olarak görülüyor.

Mauricio Pochettino, Pep Guardiola'nın yerine Manchester City menajeri olarak takımın eski forveti Trevor Sinclair tarafından desteklendi.

Arjantinli menajer, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elendiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından bu yaz Paris Saint-Germain'deki görevinden alındıktan sonra işsiz kaldı.

Daha önce Manchester United'ı devralmak için bir aday olarak görülen Pochettino, Kırmızı Şeytanlar'ın bu yaz Erik ten Hag'ı takımın başına geçirmesiyle Manchester defterini kapatmış gibi görünüyordu.

Ancak, bu sefer Manchester'ın mavi tarafıyla gündeme geldi.

Sinclair, Pochettino hakkında ne dedi?

Pochettino, menajerlik kariyerine Manchester City ile devam edebilir, çünkü Sinclair, Pochettino'nun Guardiola'nın yerine geçmek için iyi bir seçenek olacağına inanıyor.

Sinclair, TalkSport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ona baktığınızda, egolarla nasıl başa çıkacağını biliyor. Oyuncularla harika bir ilişkisi var gibi görünüyor.

"Oyuncuların ne kadar büyük olduğu önemli değil, onun [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappe ve Neymar'ı yönettiğini gördük. O açıdan, onun güvenli bir el olacağını düşünüyorum.

"O büyüleyici bir adam ve bence medya da onu iyi karşılanıyor.

"Aslında Manchester City'nin onun için iyi bir seçenek olabileceğine inanıyorum.

"Sanırım şu anda biraz dinlenecek, çünkü maddi olarak bir sıkıntısı yok.

"Manchester City'nin kesinlikle Pochettino gibi bir menajere ihtiyacı var.

"Guardiola ayrıldığında, Pochettino onun koltuğuna oturabilecek bir menajer olabilir."

Guardiola, Manchester City'den ne zaman ayrılacak?

İspanyol menajerin, City'deki mevcut sözleşmesi 2022-23 sezonunun sonunda sona eriyor.

Pep, sözleşmesi bittiğinde kulüpte yedi yıl geçirmiş olacak ve geçen ağustos ayında uzatma taahhüdünde bulunmayacağını öne sürdü.

"Bir sonraki adım mümkünse milli takım olacak" dedi ve ekledi:

"Bu takımda yedi yıl geçirdikten sonra sanırım bir ara vereceğim. Bir ara vermem gerekecek, neler yaptığımız ortada.

"Bir Güney Amerika takımını çalıştırmak istiyorum. Bu, kulüp veya milli takım olabilir.

"Hocalık kariyerimde, bu deneyimi de yaşamak istiyorum."

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