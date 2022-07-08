Benevenuto, artık kendisi olduğunu ve maskesinden kurtulduğunu özgürce açıkladı.

Igor Benevenuto, sahada geçirdiği yıllar boyunca sporun "maço" kültürüyle verdiği mücadeleyi gözler önüne sererken futbol tarihinde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk FIFA derecesindeki hakem oldu.

41 yaşındaki Benevenuto, ülkesinin en üst düzey yetkililerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2021'de FIFA listesine girdi.

Ancak son yirmi yılda futbolda neredeyse çifte hayat yaşamak zorunda olduğunu belirtirken sonunda kendisi olmaya hazır olduğu için sevinçli olduğunu ifade etti.

Hakem ne dedi?

Cuma günü yayımlanan bir podcast kaydında Globoesporte'a konuşan hakem, sıralamalarda yükselirken cinselliğini gizleme mücadelesini açık yüreklilikle anlattı.

"Futbol, ​​derinden nefret ederek büyüdüğüm bir spordur.

"Atmosfere, maço kültürüne ve önyargılara dayanamadım.

"Hayatta kalabilmek için bir karakter gösterdim ve kendimin maskeli bir versiyonunu yarattım.

"Futbol bir erkek oyunuydu ve erken yaşlardan itibaren gey olduğumu biliyordum.

"Cinselliğimi saklamak için daha iyi bir yer olamazdı. Ama oynamak uzun vadeli uygulanabilir bir seçenek değildi, bu yüzden tek şansım vardı ve ben hakemlik yolunu seçtim.

"41 yaşındayım ve 23 yılımı hakemlik yaparak geçirdim. Bugüne kadar hiçbir zaman gerçek ben olmadım. Zaten, eşcinseller kendileri olmamaya alışkın.

"Hetero dünyanın beklentilerini boşa çıkarmamak için tavırlarımızı yumuşatıyoruz. Kendimi homofobinin fiziksel ve duygusal şiddetinden korumak için tüm hayatımı kim olduğumdan feda ederek geçirdim.

"Ve bir eşcinsel için en düşmanca ortamlardan birine girdim. İşte bu yüzden, futboldan nefret ediyorum."

"Kendim olamayı başardım"

Benevenuto, artık gerçek benliğini saklamak zorunda kalmayacağı için rahatladığını göstermeye devam etti.

"Bugünden itibaren bir daha asla yarattığım diğer versiyonlarından biri olmayacağım.

"Arkadaşlar için, aile için, komşular için, toplum için olduğum karakter olan Igor karakteri olacağım ve hakem olmayacağım.

"Ben, sadece insanlara ve onların seçimlerine saygı duyan eşcinsel bir adam olan Igor olacağım.

"Maskem yok olacak. Sadece Igor olacağım. Filtresizim ve sonunda kendim olmayı başardım."

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