Manchester City, Erling Haaland transferi için Mino Raiola ile görüşecek
Yaz transfer döneminde aktif hala gelecek serbest kalma maddesiyle transfer döneminin en gözde ismi olmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland için verilen transfer yarışına Manchester City de katıldı.
Ferran Torres'i Barcelona'ya satan City, iddialara göre Norveçli golcüyü bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.
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The Athletic'ten David Ornstein'in aktardığı bilgiye göre City yönetimi önümüzdeki aylarda Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile bir araya gelecek ancak bugün itibarıyla İspanyol devi Real Madrid'e yakın görünen Haaland'ın kariyerini Manchester City'de sürdürüp sürdürmeme konusunda kararını henüz vermedi.
Barcelona'nın şansı az
Habere göre başkan Joan Laporta'nın sözlerine rağmen Barcelona Haaland'ın geleceği için ciddi bir alternatif olmaktan uzak görünürken, Real Madrid de Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmayı başarırsa bu transfer için çok da istekli olmayabilir.
Bayern Münih ve PSG ise Haaland için diğer adaylar olsa da City'nin yıllık ücretinin bu takımların üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Babası Alf-Inge Haland da bir dönem Manchester City forması giyen Haaland, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 19 gol atarken, beş de asist yapmıştı.
Geçtiğimiz sezonu 42 golle tamamlayan 21 yaşındaki yıldızın futbol dünyasında önümüzdeki yıllara damgasını vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.